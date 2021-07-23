«Хозяин дома получил ожоги»: пожар в Ленинском районе Новосибирска потушили

Пожар в частном доме в Ленинском районе Новосибирске удалось потушить. Фото: "АСТ-54"

Пожар в частном доме в Ленинском районе Новосибирске удалось потушить. Пожарным потребовалось около получаса, чтобы ликвидировать открытое горение.

— Остановив стремительное распространение огня, защитили соседние жилые строения. В результате пожара огнем поврежден частный дом, надворные постройки, гараж и автомобиль в нем, а также сайдинг дома на соседнем участке. Предварительная площадь пожара 250 квадратных метров. Хозяин горящего дома получил незначительные ожоги, в госпитализации не нуждается, — пояснили в областном МЧС.

Напомним, пожар случился вечером, 23 июля. Столб черного дыма, поднявшийся от горящего дома, было видно из разных районов города.

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На месте работают пожарные (подробнее).

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