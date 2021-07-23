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Происшествия23 июля 2021 14:26

Главного детского психиатра по Сибири Валентину Макашеву отпустили из СИЗО

Об этом стало известно 23 июля
Галина СИМОНОВА
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Главному детскому психиатру по СФО Валентине Макашевой изменили меру пресечения. Фото: Управление судебного департамента НСО

Главному детскому психиатру по СФО Валентине Макашевой изменили меру пресечения. Фото: Управление судебного департамента НСО

Главному детскому психиатру по СФО Валентине Макашевой изменили меру пресечения. Об этом стало известно сегодня, 23 июля.

— Арест обвиняемой заменили на подписку о невыезде, сейчас она находится дома, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Напомним, силовики к главному врачу областного детского психоневрологического диспансера Валентине Макашевой нагрянули 24 мая этого года. В доме и на рабочем месте сибирячки прошли обыски, во время которых силовики изъяли документы. Макашевой инкриминируют 160-ю статью УК РФ «Присвоение или растрата». Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы и крупный штраф. 26 мая этого года суд вынес ей меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

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