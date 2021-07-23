Под Новосибирском 71-летний мотоциклист разбился, упав на берег реки.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Смертельное ДТП произошло в Каргатском районе Новосибирской области. Накануне, 22 июля, там разбился мотоциклист. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— 71-летний водитель мотоцикла с прицепом «ИЖ-планета» не справился с управлением на полевой дороге. Из-за этого он слетел с нее, перевернулся и упал на берег реки Сумы. В результате ДТП пожилой мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщил КП-Новосибирск источник.
Известно, признаков опьянения у погибшего не выявили. По данным источника, у сибиряка не было прав на управление мотоциклом. По факту случившегося проводится проверка.
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