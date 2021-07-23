Под Новосибирском 71-летний мотоциклист разбился, упав на берег реки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смертельное ДТП произошло в Каргатском районе Новосибирской области. Накануне, 22 июля, там разбился мотоциклист. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— 71-летний водитель мотоцикла с прицепом «ИЖ-планета» не справился с управлением на полевой дороге. Из-за этого он слетел с нее, перевернулся и упал на берег реки Сумы. В результате ДТП пожилой мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщил КП-Новосибирск источник.

Известно, признаков опьянения у погибшего не выявили. По данным источника, у сибиряка не было прав на управление мотоциклом. По факту случившегося проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.