Сибирячка устроила скандал на просьбу надеть маску в магазине

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

За последние дни на объектах, охраняемых Агентством Безопасности ГВАРДИЯ, произошло несколько конфликтных ситуаций, связанных с восстановлением якобы нарушенных прав потребителей. «Гвардейцы» помогли урегулировать споры, грозящие выйти далеко за рамки правового поля, мирным путем.

20 июля в 10.36 в частную стоматологическую клинику, находящуюся на улице Революции, обратилась женщина с острой зубной болью. К сожалению, правила приема в этой клинике не предусматривают экстренной помощи, и медперсонал на момент обращения был занят другими клиентами. На отказ в предоставлении немедленного лечения женщина ответила отборной нецензурной бранью, и администратор была вынуждена вызвать группу быстрого реагирования. «Гвардейцы» убедили женщину дождаться ближайшего свободного в клинике времени приема врача.

21 июля в 15.02 в магазине парикмахерских товаров на Красном проспекте тревожную кнопку нажала продавец, получившая от покупательницы отказ надеть медицинскую маску. Отказ сопровождался неприятными комментариями, касающимися не только личности продавца, но и всей группы лиц, соблюдающих антипандемические правила. Прибывшие в разгар конфликта бойцы ГБР призвали скандалистку либо соблюсти установленные законом правила, либо немедленно покинуть магазин. Ковид-диссидентка избрала второй вариант.

На следующий день в 15.23 очередной сигнал тревоги поступил в дежурную часть Агентства Безопасности ГВАРДИЯ из табачного павильона, расположенного на улице Нарымской. Прибывшим на вызов бойцам ГБР продавец пожаловалась на очень пьяного, по всей видимости, посетителя, сомневавшегося в законности работы торговой точки и требовавшего предъявить ему лицензию на право торговли табачными изделиями. В его требованиях не было бы ничего противозаконного, если бы он обратил внимание на сразу же предоставленные ему затребованные документы. Бойцы ГБР вывели хулигана из павильона.