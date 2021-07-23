Новосибирские депутаты подарили ГК «ВИС» торт в виде мусора в честь пятилетия концессии. Фото: Роман Яковлев // Инстаграм.

Новосибирские депутаты в честь пятилетия со дня заключения мусорной концессии подарили ГК «ВИС» тематический торт. Сладкий подарок вручили в начале дебатов, посвященных строительству четвертого моста в Новосибирске. Необычный презент вручал депутат Заксобрания Новосибирской области Роман Яковлев.

— Сегодня исполняется ровно 5 лет с момента заключения мусорной концессии в Новосибирской области. Неудовлетворительные итоги очевидны: отсутствие современной инфраструктуры в сфере ТКО, при этом — постоянный рост тарифов. Пользуясь случаем, на дебатах вручил представителям группы компании «ВИС» поздравительный торт «Мусорные развалины», — написал на своей странице в «Инстаграм» депутат.

В свою очередь представитель ГК «ВИС»осле принятия подарка, предложил поделиться им с депутатами городского и областного парламентов, поскольку те являются «полноценными участниками этого процесса». Также напомнил, что «ВИС» стала участником концессии уже после того, как она была подписана.

Известно, единственным мусорным региональным оператором в Новосибирской области является ООО «Экология-Новосибирск». Она принадлежит «Компании Проектного Финансирования» из группы компаний «ВИС».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.