Поднялся столб дыма: в Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом

В Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Фото: "АСТ-54"

Вечером, 23 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошел пожар. Как сообщили в соцсетях очевидцы, там загорелся частный дом.

— Столб черного дыма поднялся со стороны Амурских переулков из-за вспыхнувшего частного дома. Огнем охвачена крыша строения, а также выгорели гараж и находившийся в нем автомобиль, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Пожар случился в частном доме. Фото: "АСТ-54"

На месте произошедшего уже работают пожарные. Им уже удалось локализовать возгорание.

— На момент прибытия первых пожарных расчетов открытым огнем горел частный дом и надворные постройки. Пламя стремительно распространялось, существовала угроза перехода пожара на соседние строения. В течение 15 минут пожарные локализовали возгорание. В настоящий момент продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших не поступала, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Смотреть видеосюжет В Ленинском районе Новосибирска загорелся частный дом

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