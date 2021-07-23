В Новосибирске начали ремонт улицы Богдана Хмельницкого

Мэр Анатолий Локоть пообщался с дорожниками, которые ведут ремонт улицы Богдана Хмельницкого. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

В Новосибирске начался ремонт главной магистрали Калининского района — улицы Богдана Хмельницкого, там отремонтируют 450 метров дорожного покрытия. Новый асфальт появится на двух участках — от ул. Учительской до ул. Новая Заря и от ул. Писемского до дома № 90/3 на ул. Богдана Хмельницкого. Ремонт обойдется в 9,5 миллионов рублей. Как идут работы на участке, посмотрел мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— На сессии депутатов Законодательного собрания 8 июля было принято решение о выделении Новосибирску дополнительных 278 млн рублей на ремонт дорог. Было определено 85 объектов, которые отремонтируют на эти средства. Мы интенсивно работаем по этому проекту — на сегодня ремонт выполнен на 26 объектах, еще 16 находятся в работе, в том числе — два участка на улице Богдана Хмельницкого. Всего в Калининском районе будет обновлено 7 участков дорожного покрытия, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Работы на Богдана Хмельницкого идут в две смены — днем и ночью. Директор ООО СУ «Сибстрой» Вахид Заманов называет участок сложным:

— Здесь интенсивное движение в любое время суток. Работать только ночью не получается, так как троллейбусы поздно заканчивают, потом рано выезжают, на работы остается мало времени, был риск затянуть сроки выполнения работ, — говорит он.

Но к первой декаде августа все работы на улице должны быть завершены.

Мэр Анатолий Локоть также напомнил, что было принято решение о выделении Новосибирской области средств на ремонт дорог из резервного фонда РФ. Доля города Новосибирска — 281 млн рублей. На них будет отремонтировано 11 объектов дорожной инфраструктуры, которые также были согласованы с минтрансом Новосибирской области.

— По этим объектам готова проектно-сметная документация, начаты конкурсные процедуры. Работы на этих объектах будут более масштабные и продолжительные. Например, мы планируем отремонтировать участок ул. Богдана Хмельницкого от ул. Учительской до ул. Дуси Ковальчук в обоих направлениях, — говорит Анатолий Локоть.

Дорожные работы осложняются интенсивным движением на участке. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

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