Андрей Травников проконтролировал строительство школы в Болотном, возводимой по поручению Президента России. Фото: предоставлено правительством НСО.

Губернатор Андрей Травников встретился с главой Болотнинского района. Там он в первую очередь проверил строительство школы № 4, которую возводят по поручению президента РФ. Глава региона напомнил, учебное заведение должны сдать вместе с подъездной дорогой и тротуарами.

Известно, строительство объекта на стадии завершения — готовность 95%. Так, заканчивается внутренняя отделка и работы по благоустройству окружающей территории. Что касается дороги и тротуаров, то часть работ подрядчик сделает зимой, а полностью завершить работы планируется в 2022 году.

Также известно, Андрей Травников даст поручения министерству строительства и министерству образования Новосибирской области содействовать школе в своевременном получении и закупке необходимого оборудования.

— Строительство школы в Болотном по улице Ремесленная, 2 начали в октябре 2019 года. Общеобразовательная средняя полная школа рассчитана на 30 классов, общей вместимостью 750 мест. Режим работы — 1 смена. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2021 года. Начало образовательного процесса, по данным министерства образования Новосибирской области, планируется с 4-ой четверти 2021-2022 учебного года, — уточнили в правительстве Новосибирской области.

Между Министерством образования Новосибирской области и администрацией Болотнинского района заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Болотнинского района на оснащение вновь вводимых образовательных организаций необходимым оборудованием и инвентарем на общую сумму 112,5 миллионов рублей

Помимо обсуждения строительства школы, Андрей Травников поднял вопрос о перебоях с горячим водоснабжением жителей Военного городка. Также глава региона обсудил вакцинацию в Болотнинском районе.

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