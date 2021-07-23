Пробки на вечер в Новосибирске 23 июля 2021 года: затор образовался на Димитровском мосту

Пробки на вечер в Новосибирске 23 июля 2021 года затронули оба берега. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 23 июля 2021 года затронули оба берега. Но при этом, в целом, загруженность городских дорог сейчас небольшая. По данным портала Яндекс.Карты, она составляет всего 4 балла.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Ипподромская, Кирова, Никитина, Кошурникова, Красный проспект, Нарымская, Дуси Ковальчук, Владимировская, Жуковского и Богдана Хмельницкого.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Ватутина, Котовского, Хилокская и Петухова.

Движение также затруднено по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.

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