Ограничения движения на площади Труда из-за строительства четвертого моста продлятся до 2023 года

В Новосибирске ограничения движения на площади Труда продлятся до 2023 года. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске ограничения движения на площади Труда продлятся до 2023 года. Такие меры связаны со строительством четвертого моста через Обь. Об этом сообщили замдиректора ГК «ВИС» Алексей Михальченко во время публичных дебатов.

По словам замдиректора, рядом с площадью Труда находится много коммуникаций, в связи с чем у строителей возникли определенные затруднения в работе.

Напомним, сейчас на площадке строительства мостового перехода через Обь уже завершена пятая стадия надвижки пролетного строения. В настоящее время начата сборка металлоконструкций 6 стадии, после ее завершения длина надвинутой части пролетного строения увеличится еще на 47 погонных метров. Строители работают сразу на 8 площадках на обоих берегах в круглосуточном режиме.

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