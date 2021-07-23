Новосибирский Минздрав разъяснил, как должны добираться из больницы пациенты с положительным тестом на ковид Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве рассказали, как зараженные ковидом пациенты должны добираться из больницы домой. Ранее жительница Новосибирска жаловалась, что ее выписали с положительным тестом и температурой, а еще не предоставили трансфер до места проживания.

— Пациент может быть выписан из больницы до получения отрицательного результата лабораторного исследования биологического материала на наличие РНК SARS-CoV-2 для продолжения лечения в амбулаторных условиях при стабилизации состояния, — рассказали КП-Новосибирск в Минздраве.

В ведомстве отметили, что в таких случаях пациент может быть доставлен к месту проживания машиной «скорой помощи» либо личным транспортом.

— Мы запросили пояснения от руководства городской клинической больницы № 25, где проходила лечение женщина. Администрация лечебного учреждения ответила, что пациентка была выписана с клиническим улучшением на амбулаторный этап лечения. Решение о выписке она приняла самостоятельно, оформив и подписав «Отказ от продолжения стационарного лечения, — дополнили в Минздраве.

Также при выписке больной выдали уведомление о соблюдении режима изоляции и предупреждение о последствиях его нарушения. Кроме того, лечащий врач передал информацию о пациентке в поликлинику по месту жительства для дальнейшего наблюдения.

Что касается транспорта, то со слов администрации больницы, пациентка сама изъявила желание добираться до дома на личном автомобиле. После чего старший врач смены распорядился пропустить машину на территорию больницы через шлагбаум.

Ранее супруг пациентки сообщал совершенно иные детали. По его словам, больную с положительным тестом на COVID-19 и температурой выписали домой, объяснив это тем, что больше не могут держать ее в больнице. Кроме того, по словам мужчины, женщине с температурой и положительным тестом на ковид пришлось добираться до дома на общественном транспорте.

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