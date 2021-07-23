Индийский, бразильский или южноафриканский? Вирусолог рассказал, какой штамм коронавируса победит и останется в России

Сотрудники аэропортов берут пробы у пассажиров из-за границы. Но индийский штамм уже свирепствует в России. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские врачи предупреждают о новых симптомах коронавируса из-за того, что тот мутирует. Так, индийский штамм «Дельта» оказался сильнее, чем уханьский вариант. Им болеют даже дети. А привычные симптомы, как отсутствие запаха и вкуса, все реже встречаются у пациентов.

Индийский штамм маскируется под ангину и кишечный грипп. Тем временем, ученые заговорили уже и о бразильском варианте, который завезли в Россию. Стоит ли опасаться его новосибирцам? Такой вопрос мы задали вирусологу Александру Чепурнову:

— Бразильский вариант коронавируса был обнаружен относительно давно, как и южноафриканский. Их опасались и раньше, до появления индийского дельта-вируса. Другое дело, что в России, в Новосибирске, сейчас свирепствует индийский вариант. А в Москве вообще около 90% зараженных болеют именно дельта-вирусом. Он еще более опасен, чем уханьский вариант, он активнее его. И на мой взгляд, он победит другие штаммы. И расклад простой — нам бразильский вариант не угрожает, потому что у нас уже есть индийский, который очень сильный, его пока не вытеснить, — рассказал КП-Новосибирск Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины.

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