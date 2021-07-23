В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: самому старшему было 86 лет

В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 23 июля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерил 9 пациентов инфекционного госпиталя. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 65 лет, 69 лет, 72 лет, 80 лет, 86 лет и женщины в возрасте 67 лет, 69 лет, 76 лет, 81 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 258 человек, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находится 401 человек, из них не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ 54 пациента.

За последние сутки инфекцию диагностировали у 204 человек, выздоровели 115 пациентов.

С начала эпидемии ковидом переболели 51068 человек, в том числе 3662 ребенка, выздоровели 43940 пациентов.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, ограничительные меры, связанные с коронавирусом, скорее всего продлят и после сентября. Вводить новые правила пока не планируется.

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