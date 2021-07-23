«Он так кричал!»: сибирячка спасла вороненка от толпы подростков

Сибирячка спасла вороненка и приютила его на балконе. Фото: стоп-кадр

Жительница Новосибирска Светлана Калинина спасла вороненка от толпы подростков. Вероятно, птенец выпал из гнезда. Пернатый малыш еще не успел научиться летать. Сибирячка обратила внимание на птицу, когда вокруг нее бегали подростки. Дети, увидев на земле птенца, пытались его сфотографировать.

— Они махали руками, прыгали возле него. Вороненок от испуга так кричал. Я его забрала и пошла в ветеринарную клинику. Там мне сказали отнести его в лес и посадить под куст. Но я забрала его домой и поселила на лоджии. На следующий день в Центре реабилитации животных мне рассказали, как кормить птенца и что через две недели заберут его и выпустят на волю. Но надо научить его самостоятельно кушать, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Со слов сибирячки, две недели с вороненком на лоджии были увлекательными для всей семьи.

— Он такой очаровательный. Оказалось, что малыш очень любит купаться. Яше не нравилось, если пачкался его клювик во время еды. Он тщательно вытирал его о ветки. Птенец любил наблюдать за другими животными и птицами. Со временем Яша стал считать меня за маму, видя меня через дверь, сразу открывал клювик и просил есть, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Сибирячка призналась, что за две недели очень привыкла к птенцы и расстаться с ним было очень тяжело. На память о необычном госте женщина смонтировала видеоролик с забавными моментами из Яшиной жизни на лоджии.

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