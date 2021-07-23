В Новосибирске эвакуировали посетителей строительного гипермаркета: рассказываем, что случилось. Фото: предоставлено Алексеем Крестьяновым.

В пятницу, 23 июля, в Новосибирске эвакуировали сотрудников и посетителей строительного гипермаркета на улице Мясниковой, 35. Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Ходили сегодня по центру, выбирали стройматериалы... Как вдруг, погас свет, завыла сирена, а громкий голос сказал всем незамедлительно покинуть помещение из-за задымления. Все естественно поспешили выйти на улицу. Тревожно, конечно, стало, — рассказал КП-Новосибирск посетитель центра.

При этом задымления в здании не наблюдалось. По словам очевидца, все запасные выходы были открыты.

К строительному гипермаркету съехались пожарные. Они обследовали помещение.

— Приезжали пожарные, все обошли: ходили проверяли. Потом запустили сотрудников и разрешили вернуться посетителям, — добавил сибиряк.

В ГУ МЧС по Новосибирской области инцидент пока не прокомментировали.

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