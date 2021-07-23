В Новосибирске полицейские сняли с самолета пассажира, курившего в туалете

В Новосибирске с самолета сняли мужчину, курившего в туалете воздушного судна. Фото: стоп-кадр

В аэропорту «Толмачево» с самолета «Хабаровск-Новосибирск» сняли 36-летнего пассажира. Он, несмотря на запрет, курил в туалете лайнера. Подробности рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

— Установлено, что мужчина нарушивший правило, проживает в Алтайском крае. Ранее он уже был судим за хранение и перевозку наркотиков. На пассажира были составлены два административных протокола. Один за нарушение правила, второй за то, что требование не курить на борту, он проигнорировал, — уточнили в ведомстве.

За правонарушение мужчине грозит штраф. Кроме того, авиакомпания может потребовать пассажира возместить убыток, который он нанес, например, поздний вылет рейса.

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