В Новосибирске закроют пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре «Аура»

Пункт вакцинации в «Ауре» закроют. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В торговом центре «Аура» закроют пункт вакцинации от коронавируса. Он будет работать до 3 августа. Сейчас там можно поставить только второй компонент прививки от ковида. Об этом рассказали в пресс-службе ТРЦ.

— Те, кто поставил первый компонент прививки после 3 августа могут вакцинироваться вторым компонентом в поликлинике №1 на улице Серебренниковской, 42. Режим ее работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00, кабинет 325, с 14.00 до 19.00, кабинет 126. В выходные — с 9.00 до 14.30, кабинет 111, — уточнили в ТРЦ.

Напомним, пункт вакцинации расположен на третьем этаже, напротив магазина «Твое». Режим работы: с 12.00 до 19.30 без выходных.

Предварительная запись на вакцинацию не требуется. С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее сообщалось о больших очередях в пункте вакцинации. Раздраженная толпа попала на видео очевидцев. По какой причине все-таки закрывают пункт вакцинации не уточняется.

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