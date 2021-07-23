В Новосибирске ограничат движение по улице Ипподромской: зачем и надолго ли

В Новосибирске сузят улицу Ипподромскую. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске ограничат движение по улице Ипподромской. Об этом сообщили в ГИБДД по области. Это связано с капитальным ремонтом тепловой сети.

— Будет сужена проезжая часть на 9 метров в районе дома № 5 по улице Военная. Ограничение будет действовать с 25 июля до 17 августа. Кроме того, на 9 метров будет сужена проезжая часть у дома № 7/1 по улице Военной с 18 августа по 7 сентября, — уточнили в ведомстве.

Автомобилистов попросили быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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