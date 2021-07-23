Следователи возбудили уголовное дело на сибиряка, вовлекшего подростков в нападение на сервисный центр.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирские следователи возбудили еще одно уголовное дело после громкого грабежа в центре по ремонту мобильной техники. Так, 24-летнего фигуранта обвиняют в вовлечении в преступление двух подростков.
— Следствие установило, 4 апреля 2021 года 24-летний подозреваемый вовлек в совершение грабежа 17-летнего и 15-летнего подростков, пообещав им денежное вознаграждение. Несовершеннолетние на предложение подозреваемого согласились. Вместе с 24-летним подельником они ворвались в центр на улице Красный проспект, 57 в Центральном районе города Новосибирска. Там они избили сотрудника, а также, угрожая ему, совершили хищение на сумму свыше 1 миллиона рублей, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.
Сейчас следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее КП-Новосибирск писала, что злоумышленники напали на сервисный центр в медицинских масках и черных толстовках. Грабители забрали из кассы 100 тысяч рублей и 11 дорогих айфонов с витрины. По факту случившегося тогда возбудили дело по статье «Разбой».
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