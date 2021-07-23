В Новосибирске пострадали две пенсионерки после столкновения автобуса с Honda Fit

Пассажирки автобуса пострадали после столкновения с иномаркой. Фото: ГИБДД по НСО
В Дзержинском районе Новосибирска в ДТП с автобусом пострадали две 66-летние пассажирки. Это произошло утром 22 июля. Подробности аварии рассказали в ГИБДД по области.
— 34-летний водитель за рулем Honda Fit ехал по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Доватора с правым поворотом на улицу Есенина. У дома №67 корпус 1 по улицы Есенина он столкнулся с автобусом НЕФАЗ под управлением 48-летнего мужчины, — уточнили в ведомстве.
Из-за столкновения пенсионерки упали и получили травмы. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.
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