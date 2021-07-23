Под Новосибирском перевернулся катер с четырьмя людьми. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ночь на пятницу, 23 июля, в Новосибирской области в районе Красного Яра на реке Обь перевернулся катер с четырьмя пассажирами. Инцидент корреспонденту КП-Новосибирск прокомментировали в транспортной полиции.

— На место происшествия выехали сотрудники транспортной полиции в речном порту города Новосибирска. Когда полицейские прибыли на место, сибиряки уже самостоятельно выбрались на берег и сообщили, что никто не пострадал, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе УТ МВД России по Новосибирской области.

В настоящий момент обстоятельства случившегося уточняются. Проводится проверка.

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