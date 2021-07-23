Под Новосибирском грузовик придавил водителя. Фото: АСТ-54

В соцсети появилось видео ДТП на трассе под Новосибирском. Там 22 июля грузовик столкнулся с легковушкой, которая сломалась и стояла на обочине. После этого большегруз перевернулся и придавил водителя.

На кадрах видно, что дорога была практически пустая и автомобиль, стоявший на обочине, хорошо просматривался.

Почему водитель не принял мер, чтобы избежать столкновения, выясняют полицейские.

Сам автомобилист выжил. Сейчас он находится в больнице. Медики диагностировали у него перелом ноги.

Смотреть видеосюжет Видео, как грузовик перевернулся и придавил водителя под Новосибирском, появилось в соцсети

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