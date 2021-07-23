Под Новосибирском ищут убийцу женщины, чье тело нашли в заброшенном доме. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Полиция Барабинска ищет подозреваемого в убийстве 55-летней женщины. Ее труп нашли 12 мая 2021 в заброшенном доме на улице Черняховского.

— Убитая была лицом без определенного места жительства. На теле женщины обнаружили колото-резаные ранения на спине. По подозрению в убийстве сибирячки разыскивается мужчина славянской внешности на вид 20-40 лет с темно-русыми волосами, рост примерно 170-180 сантиметров. Подозреваемый был одет в красную футболку с изображением герба РФ на спине. На нем также были темно-синие джинсы и черно-белые кроссовки. При себе он может иметь черную сумочку с черным ремнем, — сообщили МО МВД РФ Барабинский.

В полиции просят всех, кому что-то известно о подозреваемом, сообщить по телефонам: 8(383)61 220 00 или 8(383)61 221 33, 8(383)61 225 03. Анонимность гарантирована.

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