Появилось видео нападения пса-блогера из TikTok на женщину под Новосибирском

Местные жители ополчились против пса. Фото: предоставлено героями публикации

Появились кадры нападения овчарки на женщину под Новосибирском. Инцидент случился вечером 13 июля в ДНТ «Солнечный» в Барышевском сельсовете.

— На кадрах видно, что родители спокойно идут по пустой улице. Внезапно с соседского двора вылетает овчарка и начинает грызть руку моей маме. В результате на левой руке у мамы раны, на правой — перелом. Теперь она носит гипс, постоянно ездит на уколы и плохо спит по ночам. Боится собак, пришлось даже обратиться к врачу, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Субочев.

Семья пострадавшей готовит судебный иск против хозяина овчарки. Сразу 27 местных дачников написали коллективное обращение в полицию и сельсовет с просьбой забрать собаку у хозяина. Они боятся за своих детей, так как это уже третье нападение.

Напомним, пес Штаер довольно популярен в соцсетях — хозяин ведет его блог в TikTok. На видео 800-900 тысяч просмотров, у собаки 300 тысяч «лайков». Хозяин пса утверждает — нападение было случайностью.

— Эта ситуация — несчастный случай. Рабочий не закрыл калитку, а пес лежал на крыльце... Мимо проходили люди, и пес решил, что есть угроза рабочему, кинулся защищать друга, вцепился женщине в руку. Я сразу вынес перекись, бинты, предложил компенсировать лечение, — поделился с КП-Новосибирск Андрей Харченко.

Хозяин Штаера теперь держит собаку в вольере и нанял кинолога для перевоспитания.

В ГУ МВД по Новосибирской области проводят проверку.

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