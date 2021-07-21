В Новосибирской области мужчина упал с велосипеда и попал в реанимацию. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области мужчина упал с велосипеда и попал в реанимацию. Причем, свою серьезную травму он обнаружил уже спустя несколько дней после случившегося.

— В больницу 42-летний мужчина попал 18 июля: дома он вдруг резко почувствовал боли в животе и вызвал себе скорую. Спустя пару дней сибиряк почувствовал себя хуже, его перевели в реанимацию и прооперировали. Выяснилось, что у мужчины был неполный разрыв 12-перстной кишки, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Как пояснил медикам сам сибиряк, травму он получил еще 14 или 15 июля, когда упал с велосипеда на дорогу. По словам очевидцев, отправиться покататься мужчина решил будучи откровенно нетрезвым.

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