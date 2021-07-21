«Ушла с какой-то женщиной»: в Новосибирске ищут 81-летнюю бабушку в синем платье в цветочек

Она пропала 20 июля. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске пропала 81-летняя Тихонова Валентина Евсеевна. Пенсионерка ушла из дома накануне, 20 июля, и не вернулась. Поиски бабушки объявили волонтеры ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— В Новосибирске пенсионерка не так давно — ее привезли сюда родственники. По камерам наблюдения видно, что в день пропажи она подошла к какой-то женщине, что-то спросила, и они ушли вместе. Ходит плохо, с палочкой. Для поддержания здоровья ей необходим прием лекарств. Есть проблемы с памятью, — рассказала КП-Новосибирск руководитель ПСО Алеся Яблонских.

Волонтеры назвали приметы пропавшей бабушки. Рост пенсионерки — 150 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русые с сединой и карие глаза.

Особые приметы — у женщины нет зубов, ходит с палочкой.

В день исчезновения была одета в синее платье в цветок, белые носочки и серые туфли.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пенсионерки, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или обратиться в полицию по единому номеру 112.

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