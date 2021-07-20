В Новосибирске более 1000 домов остались без света. Фото: Мария ЛЕНЦ

Во вторник, 20 июля в нескольких районах Новосибирска снова отключили электроэнергию. В общей сложности это коснулось 1009 домо города. Информация об отключениях появилась на портале «Мой Новосибирск».

Известно, свет исчез в домах жителей Ленинского, Кировского, Октябрьского, Дзержинского и Калининского районов города. Электроэнергию отключили утром, в 9:00.

По информации портала, все отключения — плановые. Они связаны с проведением ремонтных работ на электросетях. Завершить их планируют к вечеру вторника, 20 июля. Известно, уже в 17:00 свет вернется в дома горожан.

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