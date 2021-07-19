Красочное прошлое, туманное будущее: новосибирские журналисты прогулялись по Расточке и рассказали историю района

У местных жителей еще есть надежда, что здешние дома все же облагородят. Фото "Ведомости Законодательного Собрания НСО".

Район Расточка в Новосибирске получил свое название благодаря заводу расточных станков, появившемуся в городе в далеком 1939. Журналисты издания «Ведомости Законодательного Собрания» прогулялись по известному району с богатой историей.

Всю Расточку отстроили быстро. Например, в 1945 году при строительстве двухэтажных домов по улице Мира, 5, 7 и 11, поставили мировой рекорд по кладке кирпича. За 8 часов строители уложили 121 300 штук кирпича, а на один ряд уходило 16 минут. В итоге три дома возвели за две недели. Сейчас же, в наши дни, многие здешние дома выглядят довольно уныло и обветшало.

При этом у каждого здания здесь своя история. Например, первые дома на улице Бурденко строили заключенные и немецкие пленные. Половина таких домов уже снесли, а другие ждут своего решения. Также известно, что большинство домов Расточки построили под представительством архитектора Майкова, который также являлся автором проекта улицы Богдана Хмельницкого.

Дух района Расточка будто застыл во времени. Здесь не встретишь огромных билбордов, бизнес-центров или уютных патриархальных двориков. Этот район стал бы идеальным местом для съемки фильма про советскую эпоху и точно показал, как люди жили в то время.

Смотря на все величие этого района, хочется часть Расточки заморозить и оставить в виде памятника эпохи.

Но, к сожалению, город не может выделить на это денег. Судьбой района занимались ни раз. Каждое десятилетние начиная с 1990-х по 2010-е годы власти пытались прийти к какому-то решению, касаемо района. Лишь в середине 2010-х часть программ начала реализовываться и некоторые дома капитально отремонтировали. Известно, что реконструкция отдельных зданий продолжится.

Многие, кто знают этот район и его историю, живут с надеждой, что когда-нибудь Расточка снова расправит свои крылья подобно только что раскрывшейся бабочке.

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