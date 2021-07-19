Жара вернется: синоптики рассказали о погоде в Новосибирске в начале недели

Скоро в городе снова установится пляжная погода. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирск в ближайшие дни вернется жаркая погода. Об этом корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— Завтра, 20 июля, еще возможны кратковременные грозовые дожди на территории Новосибирской области, а в городе преимущественно без осадков, — уточнили синоптики. - Ночью, 20 июля, температура воздуха будет +8...+12 градусов. Днем +22...+27 градусов, ветер юго-западный — 2-7 метров в секунду, — добавили в гидрометцентре.

В среду, 21 июля, осадки маловероятны. Ветер по-прежнему будет южный и юго-восточный, слабый — 2-7 метров в секунду. Местами порывы достигнут 12 метров в секунду. Температурный фонд ночью составит от +10...+16 градусов, днем от +23...+29 градусов.

22 июля, в четверг, ночью температура воздуха будет выше нормы на несколько градусов — +14...+16 градусов. Днем ожидается +27...+29 градусов.

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