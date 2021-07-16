«Два человека в больнице»: в полиции рассказали подробности жесткого ДТП с автобусом и кроссовером в Новосибирске

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

В пятницу, 16 июля, в ГИБДД по Новосибирску прокомментировали крупное ДТП с автобусом и кроссовером на улице Одоевского. Известно, в результате ЧП пострадали два человека.

— Авария произошла рано утром на территории Первомайского района у дома 1/10 корпус 1 по улице Одоевского. Водитель автобуса, 1995 года рождения, ехал по улице Одоевского в сторону Бердского шоссе и столкнулся с кроссовером, под управлением мужчины 1988 года рождения, который ехал в попутном направлении, — уточнили в ведомстве.

В результате аварии пострадали водители двух транспортных средств: их госпитализировали с различными травмами.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они устанавливают все обстоятельства случившегося.

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