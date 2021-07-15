Новосибирцам объяснили, когда нужно проводить поверку счетчиков

В очередном подкасте сотрудница СГК ответила на вопросы о правилах поверки счетчиков.

У потребителей часто возникают вопросы об оплате коммунальных услуг, о правилах поверки счетчиков. Чтобы прояснить ряд важных деталей, сотрудники СГК записали на Радио «Комсомольская правда» серию подкастов.

В одном из них речь идет о правилах поверки счетчиков. Потребители часто спрашивают, когда необходимо проводить ее.

- Дата окончания поверки прибора учета зафиксирована в техническом паспорте, в свидетельстве о поверке, либо в акте допуска. Отслеживать данную информацию потребителю необходимо самостоятельно. Для домов, которые состоят на прямых договорах либо непосредственном способе управления с СИБЭКО, дата окончания поверки указана в едином платежном документе, в личном кабинете и мобильном приложении компании, - ответила в очередном подкасте ведущий специалист отдела клиентского сервиса Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании Мария Данилова.

Более подробные разъяснения и ответы на другие вопросы можно услышать в подкасте «Когда проводить поверку счетчика и как не нарваться на мошенника». А список организаций, аккредитованных для поверки счетчиков, можно посмотреть на сайте Федеральной службы по аккредитации: poverka.fsa.gov.ru

В других подкастах серии «СГК отвечает» идет речь о сервисах онлайн-оплаты коммунальных услуг, о корректировке и перерасчетах.