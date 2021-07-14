В Новосибирске запустят новый Автобус N 38. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске начнет работать муниципальный автобусный маршрут № 38 «УМ-3 — Цветной проезд». Транспорт начнет курсировать с четверга, 15 июля. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

— Маршрут утвердили приказом департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска. Цель — улучшить транспортное обслуживание города, — сообщили в ведомстве.

Известно, что транспорт будет ездить по следующим направлениям: улица Первомайская, улица Эйхе, улица Героев Революции, улица Первомайская, Бердское шоссе, Старое шоссе, Бердское шоссе, проспект Строителей, проспект Академика Лаврентьева, Морской проспект, улица Жемчужная.

Ознакомится с расписанием маршрута можно будет на официальном сайте МКУ «ЦУГАЭТ» — nskgortrans.ru.

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