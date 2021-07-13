В Новосибирске пропал 70-летний дедушка с татуировкой на запястье

В Новосибирске ищут 70-летнего Николая Ивановича Антишина. (На ориентировке размещено фото 20-летней давности) Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 70-летнего Николая Ивановича Антишина. Пенсионер ушел из дома 12 июля и пропал. Сейчас его местонахождение неизвестно. У мужчины есть определенные проблемы с памятью, он может плохо ориентироваться в городе и нуждаться в медицинской помощи.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, светло-зеленые глаза. На запястье руки есть татуировка, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения, мужчина был одет в черную рубашку в белый горох, темно-синие брюки и сланцы.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Николай Иванович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам или в полицию по единому номеру 112.

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