В Новосибирске арестовали двух подростков-наркодиллеров

18-летнего новосибирца и его 17-летнего друга подозревают в производстве и сбыте наркотиков. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

18-летнего новосибирца и его 17-летнего друга подозревают в производстве и сбыте наркотиков по статье 228 УК РФ. Об этом сообщили в областном Следственном комитете.

— Следствием установлено, что в 2021 году подозреваемые приобрели крупную партию наркотиков, чтобы позже их продать. Вещества сибиряки отвезли в квартиру по улице Лесосечная в Советском районе города Новосибирска. Там парни расфасовали и упаковали наркотики в полиэтиленовые пакеты и свертки, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Однако до продажи у сибиряков дело так и не дошло: 10 июля их задержала полиция. У 18-летнего подозреваемого изъяли наркотические средства массой не менее 8,19 грамм, у 17-летнего — наркотические вещества массой не менее 405,0 грамм.

Во время допроса молодые люди дали признательные показания. Решением суда они были заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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