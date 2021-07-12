В Новосибирске очередная фура застряла под мостом возле метро Гагаринская

В Новосибирске очередной грузовик застрял под мостом на метро Гагаринская. Фото: Валентин ЛУТАЕВ

В Новосибирске очередной грузовик застрял под мостом на метро Гагаринская. Его засняли на видео очевидцы. Напомним, ограничение по высоте на этом участке дороги составляет 3,8 метра. Однако водители крупногабаритных авто регулярно игнорируют предупреждающий знак, в надежде, что именно им удастся там проскочить.

Ограничение по высоте на этом участке дороги составляет 3,8 метра. Фото Фото: Валентин ЛУТАЕВ

— Сегодня, вечером, 12 июля очередная фура застряла под мостом на Гагаринской. И если въехать под мост машина еще кое-как смогла, то вот на выезде уже начались проблемы, — рассказал КП-Новосибирск очевидец произошедшего.

Заехать под мост фура смогла, а вот выехать - уже нет. Фото: Валентин ЛУТАЕВ

Застрявшая фура ожидаемо перегородила проезд под мостом для других автомобилистов. Несмотря на то, что в целом на дорогах города сейчас свободно, вскоре в районе этого участка может образоваться небольшая пробка.

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