Новосибирец снял на видео опасный маневр такси, из-за чего машина влетела в забор

В Новосибирске такси попало в аварию после опасного маневра. Фото: стоп-кадр

Новосибирец снял на видео опасный маневр таксиста на Бердском шоссе. Автомобиль пытался резко перестроиться, чтобы обогнать несколько машин, но его занесло. Проехать вперед он хотел в опасной близости от других автомобилей. В итоге машина влетела в забор и чудом не задела другие автомобили.

Кадры ДТП опубликованы в группе «АСТ-54». Подписчики паблика уверены, что в аварии виноват не только таксист, но и те, кто занимал не свои полосы для движения.

— Автомобиль, который медленно ехал в крайней левой полосе, должен был сместиться, — заметили новосибирцы в комментариях.

Часть подписчиков возразили и напомнили, что на том участке дороги есть скоростное ограничения до 60 километров в час.

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