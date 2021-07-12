В полиции пообещали наказать новосибирцев, покупающих поддельные справки о вакцинации от коронавируса

В полиции пригрозили наказать покупателей липовых справок. Фото: Артем КИЛЬКИН

В полиции рассказали, что может грозить за покупку липовой справки о вакцинации от коронавируса.

— Наказание предусмотрено не только для продавцов поддельных документов, но и для тех, кто покупает. За это грозит наказание до года лишения свободы. Для продавцов — до двух лет тюрьмы, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области транспортные полицейские и транспортная прокуратура поймали продавцов поддельных справок об отсутствии коронавируса. Их приобретали люди, которые планировали выехать за границу.

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