В полиции пообещали наказать новосибирцев, покупающих поддельные справки о вакцинации от коронавируса

В полиции пригрозили наказать покупателей липовых справок.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В полиции рассказали, что может грозить за покупку липовой справки о вакцинации от коронавируса.
— Наказание предусмотрено не только для продавцов поддельных документов, но и для тех, кто покупает. За это грозит наказание до года лишения свободы. Для продавцов — до двух лет тюрьмы, — уточнили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирской области транспортные полицейские и транспортная прокуратура поймали продавцов поддельных справок об отсутствии коронавируса. Их приобретали люди, которые планировали выехать за границу.
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