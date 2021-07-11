Сибирячка нашла заклеенную скотчем коробку с котятами на заброшенном кладбище

Котята были еще слепые. Фото: Кристины Чихарева-Шейнкнехт из сообщества "Подслушано в Маслянино" "ВКонтакте"
Сибирячка Кристина Чихарева-Шейнкнехт спасла 10 котят в селе Маслянино Новосибирской области. Бедных малышей женщина нашла на заброшенном кладбище.
- Вчера ходили семьей на речку мимо старых могилок и в траве нашли коробку, перемотанную скотчем. Открыв коробку мы увидели 10 маленьких котят — еще слепых. Их бросили умирать там. Я просто в шоке, — рассказала Кристина.
Пользователи соцсетей решили помочь пристроить маленьких котят. И осудили неизвестного, что выкинул заклеенную коробку:
— Это не люди. Нет названия и имени таких, — негодуют подписчики.
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