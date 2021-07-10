Поиски 33-летнего новосибирца, пропавшего на черном кроссовере, завершены

В Новосибирске нашли мужчину, пропавшего на машине. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске волонтеры отряда «Лиза Алерт» завершили поиск 33-летнего мужчину, пропавшего 8 июля на Nissan X-Trail.

— Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске! — говорится в сообщении поискового отряда.

Обстоятельства, при которых нашли новосибирца не раскрываются.

Напомним, родные забили тревогу 8 июля, как только не смогли дозвониться до мужчины. Близкие забеспокоились еще и потому, что мужчина нуждается в медицинской помощи: он регулярно должен принимать лекарства. Утром он был у родных, от них должен быть поехать на работу. Он звонил на работу несколько раз: предупреждал, что опоздает. А потом, через некоторое время, его телефон исчез из сети.

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