Жара и грязный воздух продержатся в Новосибирске до 12 июля

Прохладная погода в Новосибирской области продержалась совсем недолго. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прохладная погода в Новосибирской области продержалась совсем недолго. Сейчас в регион уже снова вернулись теплые деньки. По прогнозам синоптиков, к концу недели в области вновь установится ощутимая жара, которая поспособствует скоплению в воздухе вредных примесей.

— На выходных, 11 и 12 июля, в Новосибирской области температура воздуха поднимется до +25…+28 градусов. Такие метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный. 11-12 июля сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы города, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

Согласно данным синоптиков Яндекс.Погоды, на выходных в регионе ожидается потепление до 25-27 градусов тепла. Ветер будет дуть со средней скоростью 1-2 метра в секунду, влажность воздуха составит 39-77%.

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