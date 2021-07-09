Жара и грязный воздух продержатся в Новосибирске до 12 июля

Прохладная погода в Новосибирской области продержалась совсем недолго.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прохладная погода в Новосибирской области продержалась совсем недолго. Сейчас в регион уже снова вернулись теплые деньки. По прогнозам синоптиков, к концу недели в области вновь установится ощутимая жара, которая поспособствует скоплению в воздухе вредных примесей.
— На выходных, 11 и 12 июля, в Новосибирской области температура воздуха поднимется до +25…+28 градусов. Такие метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный. 11-12 июля сохранится пониженный уровень загрязнения атмосферы города, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.
Согласно данным синоптиков Яндекс.Погоды, на выходных в регионе ожидается потепление до 25-27 градусов тепла. Ветер будет дуть со средней скоростью 1-2 метра в секунду, влажность воздуха составит 39-77%.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер