В Новосибирске за сутки от коронавируса умерли 8 человек: самым старшим было 89 лет

Данные назвали в оперативном штабе.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В четверг, 8 июля, стало известно, что еще 8 жителей Новосибирской области скончались от коронавируса. Актуальную информацию сообщили в областном оперштабе.
— За сутки умерли мужчины в возрасте 71 года, 87 лет и женщины в возрасте 67 лет, 80 лет, 82 года, 84 года, 89 лет, 89 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 2127 человек, — передает оперштаб.
В реанимации сейчас находятся 351 человек, к ИВЛ из них подключены 66 сибиряков.
Всего за прошедшие сутки ковид подтвердился еще у 189 человек. Так, с начала пандемии опасный диагноз выявили у 48 244 сибиряков, в том числе у 3322 детей. Из хороших новостей — уже 42 400 пациентов выздоровели с начала вспышки.
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