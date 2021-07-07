Следователи начали проверку после того, как под Новосибирском подростки закидали камнями пятилетнюю девочку

В Новосибирской области следователи начали проверку после того, как подростки закидали камнями пятилетнюю девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирской области следователи начали проверку после того, как подростки закидали камнями дошкольницу. Напомним, скандальный случай произошел в городе Черепаново. Ребята во дворе устроили травлю пятилетней соседской девочке, а на днях в голову дошкольницы прилетел огромный булыжник. Теперь на щеке у малышки огромный синяк, а ее мама требует наказать обидчиков дочери, написав заявление в полицию.

— По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — пояснили в областном Следственном комитете.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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