На трассе под Новосибирском фура сорвалась с домкрата и придавила водителя

На трассе под Новосибирском в результате несчастного случая погиб мужчина. Фото: "АСТ-54"

На трассе Р-254 под Новосибирском на мосту через Обь в результате несчастного случая погиб мужчина. Вечером, 7 июля, там столкнулись два грузовика. В самом ДТП никто не пострадал, однако позже водители подняли один из них на домкрате, чтобы вернуть технику в строй. В какой-то момент тягач слетел и раздавил одного из мужчин, а затем перекрыл трассу.

— Движение по Северному объезду заблокировано. Сотрудниками Госавтоинспекции организовано движение через объездные пути, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

На месте несчастного случая сейчас работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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