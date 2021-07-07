Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко покинул свой пост

Глава управления СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко покинул свой пост. Фото: СУ КР по НСО

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Глава управления СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 7 июля.

— Полномочия Андрея Лелеко истекли в связи с истечением контракта, он ушел на пенсию, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Обязанности главы регионального СКР пока что исполняет Антон Бадулин. Возможно, именно он в дальнейшем займет эту должность на постоянной основе.

Напомним, в марте этого года КП-Новосибирск писала о том, Андрея Лелеко отстранили от обязанностей. Такое решение было принято из-за ухудшения качества работы регионального следственного отделения.

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