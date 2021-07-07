Глава СКР по Новосибирской области Андрей Лелеко покинул свой пост

Глава управления СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко покинул свой пост. Фото: СУ КР по НСО\nsk.sledcom.ru
Глава управления СКР по Новосибирской области генерал-майор Андрей Лелеко покинул свой пост. Об этом стало известно сегодня, 7 июля.
— Полномочия Андрея Лелеко истекли в связи с истечением контракта, он ушел на пенсию, — пояснил КП-Новосибирск источник.
Обязанности главы регионального СКР пока что исполняет Антон Бадулин. Возможно, именно он в дальнейшем займет эту должность на постоянной основе.
Напомним, в марте этого года КП-Новосибирск писала о том, Андрея Лелеко отстранили от обязанностей. Такое решение было принято из-за ухудшения качества работы регионального следственного отделения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Главу СКР по Новосибирской области Андрея Лелеко отстранили от должности
Такое решение было принято из-за ухудшения качества работы регионального следственного отделения (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер