Видео с сибиряками в масках, укравшими из машины 3 миллиона рублей, обнародовали полицейские

Грабители разбили в машине стекло, забрали интересующие их вещи, и сбежали. Фото: Кадр из видео
Четверо мужчин в медицинских масках, укравших у новосибирца из машины сумку с ноутбуком и три миллиона рублей, попали на запись камеры видеонаблюдения. Напомним, инцидент произошел вечером 5 июля, около дома №104А на улице Петухова: грабители разбили в машине стекло, забрали интересующие их вещи, и сбежали. Сейчас их ищет полиция.
— Пассажир автомобиля с травмой головы доставлен больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой», — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Всех очевидцев произошедшего или кого-либо, кто может что-то знать о преступлении, полицейских просят обратиться по телефонам: 8 (383) 232-15-68, 8-913-938-25-55. Конфиденциальность гарантируется.
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