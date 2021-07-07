В Новосибирске такси въехало в светофор после ДТП

После столкновения с «Сузуки», автомобиль такси въехал в фонарный столб. Фото: Евгений КОЧКИН

Днем, 7 июля, в центре Новосибирска произошло ДТП. После столкновения с «Сузуки», автомобиль такси въехал в фонарный столб.

— Произошла авария в районе улицы Красный проспект 51/2. Судя по всему, там «Сузуки» и «Киа», которая такси, не поделили дорогу на перекрестке, — рассказали КП-Новосибирск очевидцы.

В ДТП никто не пострадал.

На кадрах, снятых прохожими, видно, что оба автомобиля получили довольно серьезные повреждения. У «Сузуки» поврежден бампер и передняя часть, а у машины такси — капот и боковая дверь.

В Госавтоинспекции КП-Новосибирск пояснили, что в аварии, к счастью, никто не пострадал. ДТП было оформлено с материальным ущербом.

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