В Новосибирске на 8 часов остановилось производство кислорода для ковидных госпиталей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на 8 часов остановилось производство кислорода для ковидных госпиталей. Причина инцидента — сбой в работе завода, производящего медицинский газ.

— В эти выходные на заводе произошел сбой в электрической сети. В настоящее время проблема устранена. Завод работает. Медицинские организации получают кислород по заявкам. С учетом имеющегося резерва, перебоев с обеспечением кислородом пациентов инфекционных госпиталей не было, — пояснили в региональном минздраве.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщали, что для инфекционных стационаров дополнительно будут куплены 300 кислородных концентраторов. По словам замминистра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, всего, за весь период пандемии, более чем 800 кислородными точками были дооснащены стационары, работающие как коронавирусные госпитали. Кроме того, было приобретено порядка 800 кислородных концентраторов.

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