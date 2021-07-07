В новосибирском Академгородке разрисовали трансформаторную подстанцию

В новосибирском Академгородке художники разрисовали трансформаторную подстанцию. Фото: портал "Навигатор".

В Академгородке художники разрисовали трансформаторную будку во дворах домов 34 и 36 по улице Терешковой. Выяснилось, что такая роспись, которую все привыкли называть граффити, называется муралом. Об этом информационному порталу «Навигатор» рассказала художник Светлана Соловьева.

— Все привыкли говорить «граффити», но настенные картины больших объемов в стрит-арте принято называть муралами. А граффити — это нелегальная практика, как правило это тег или шрифтовая композиция с именем автора или названием команды, к которой он принадлежит, — отметила Светлана.

Работа художницы, появившаяся во дворе, называется «Молекулярно-лучевая эпитаксия». С этой картиной, посвященной исследованиям ученых Института физики полупроводников, Светлана прошла конкурсный отбор. А затем депутат горсовета Наталья Пинус, одна из организаторов конкурса, договорилась, чтобы трансформаторные будки разрешили превратить в арт-объекты.

Светлана, выпускница факультета монументально-декоративного искусства, поделилась, что занимается росписью профессионально, а еще работает на заказ. В этом фестивале девушка приняла участие для души.

По словам Светланы, расписывать будки ей помогали примерно 20 человек. Среди них были не только художники-любители, но и местные жители. Известно, что в начале процесса некоторые новосибирцы подходили и говорили, что художники выбрали слишком темный рисунок. Однако конечным результатом все остались довольны. По словам местных жителей, они рады, что мрачные строения преобразились. Новосибирцы отмечают, что глядя на яркие рисунки, у них поднимается настроение.

Отметим, не все муралы пришлись по душе горожанам. Так, из-за росписи, появившейся на Золотодолинской улице, в соцсетях разгорелись споры. Напомним, один из новосибирцев написал, что разглядел на росписи висельника. Однако большинство обвинили сибиряка в незнании культуры и истории. Организаторы фестиваля «Графит науки» пояснили, на картине вовсе не висельник, а принцесса Укока. Над фигурой не веревка, а волосы, убранные в высокий головной убор.

Известно, что в рамках фестиваля разрисовали и технические объекты во дворах по улицам Золотодолинской, 1, Ученых, 3 и Золотодолинской, 26. В планах организаторов после окончания фестиваля устроить церемонию закрытия, а также провести экскурсию по новым арт-объектам Академгородка. Известно, что мероприятия пройдут с соблюдением всех эпидемиологических норм.

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