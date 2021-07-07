Пробки на вечер в Новосибирске 7 июля 2021 года: на Восходе не проехать

Загруженность городских дорог составляет 4 балла. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки на вечер в Новосибирске 7 июля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 4 балла.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Восход, Фабричная, Большевистская, Кирова, Пролетарская, Военная, Тополевая, Гаранина, Кошурникова, Красный проспект, Дуси Ковальчук, Танковая, Богдана Хмельницкого.

Пробки на вечер в Новосибирске 7 июля 2021 года затронули оба берега. Фото: https://yandex.ru/

На левом берегу пробки сковали такие улицы Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, Ватутина, Хилокская и Петухова.

По Октябрьскому, Бугринскому и Димитровскому мосту движение свободное.

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