В Новосибирске запуск городской электрички перенесли на 8 июля

Ранее открыть ее маршрут планировали с 1 июля.
Фото: Алиса ТИТКО
В среду, 7 июля, стало известно, что городская электричка в Новосибирске начнет ездить с четверга, 8 июля. Таким образом, запуск маршрута перенесли на неделю — ранее сообщалось, что маршрут откроют с 1 июля. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
По какой причине маршрут сдвинули, не уточняется. Известно, движение городская электричка начнет со станции Обь, затем электропоезд проследует через новую платформу в микрорайоне Пригородный простор.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда в городской электричке составит 26 рублей. Она будет действовать на протяжении следующих маршрутов: «станция Обь — станция Новосибирск Восточный», «станция Новосибирск Восточный — станция Обь» и «станция Новосибирск-Главный — станция Обь» вне зависимости от расстояния: пункта посадки и высадки пассажиров.
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